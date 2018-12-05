Труп мужчины обнаружен на детской площадке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:25ПроисшествияФото: pixabay.com
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Утром 4 декабря на детской площадке возле дома на улице Зари, 13 дворник обнаружил труп 46-летнего мужчины.
Сюжеты: Нижний Тагил
Известно, что накануне мужчина поссорился с женой и демонстративно нанес себе порезы на руке.
Тело тагильчанина на детской площадке нашел дворник. Видимых следов криминала полицейские не обнаружили. Возможно смерть наступила от переохлаждения или отравления алкоголем, сообщает следователь следственного отдела по Дзержинскому району СК РФ Иван Владимиров.
Не исключается, что в момент гибели мужчина находился в алкогольном опьянении, сообщает АН «Между строк».
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