Труп мужчины обнаружен на детской площадке в Нижнем Тагиле

Известно, что накануне мужчина поссорился с женой и демонстративно нанес себе порезы на руке.

Тело тагильчанина на детской площадке нашел дворник. Видимых следов криминала полицейские не обнаружили. Возможно смерть наступила от переохлаждения или отравления алкоголем, сообщает следователь следственного отдела по Дзержинскому району СК РФ Иван Владимиров.