В Екатеринбурге двое неизвестных ограбили ювелирный магазин на три миллиона рублей
Двое мужчин в Екатеринбурге ограбили ювелирный магазин «Золотой ларец» на три миллиона рублей, сообщает E1.
Инцидент произошел вчера, 4 декабря, в седьмом часу вечера. Грабители вошли в салон за пол часа до закрытия, расположенный по адресу: улица Театральная, 28.
По предварительным данным, два молодых человека вошли в магазин, открыли витрины и стали забирать украшения. У них при себе не было предметов, похожих на оружие и продавцам они не угрожали. В магазине на витринах не было замков, а потому даже разбивать их не пришлось. Похищены в основном браслеты и золотые цепи.
Лица грабителей были закрыты шапками и шарфами или воротниками водолазок, а поверх они натянули капюшоны. Оба скрылись во дворах на улице Шиловской.
Полицейские изъяли записи камер видеонаблюдения в самом магазине. Сейчас опрашивают граждан, ищут подозреваемых. Ограбление произошло в центре города, где много торговых объектов и камер наблюдения на них. Полиция также намерена их изучить, рассказал Александр Темников, начальник полиции, заместитель начальника отдела МВД по городу Берёзовскому.