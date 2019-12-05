В Екатеринбурге двое неизвестных ограбили ювелирный магазин на три миллиона рублей

Инцидент произошел вчера, 4 декабря, в седьмом часу вечера. Грабители вошли в салон за пол часа до закрытия, расположенный по адресу: улица Театральная, 28.

По предварительным данным, два молодых человека вошли в магазин, открыли витрины и стали забирать украшения. У них при себе не было предметов, похожих на оружие и продавцам они не угрожали. В магазине на витринах не было замков, а потому даже разбивать их не пришлось. Похищены в основном браслеты и золотые цепи.

Лица грабителей были закрыты шапками и шарфами или воротниками водолазок, а поверх они натянули капюшоны. Оба скрылись во дворах на улице Шиловской.