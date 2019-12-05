В Екатеринбурге найден мертвым арбитражный управляющий Владимир Яшин
Арбитражный управляющий Владимир Яшин 29 ноября не вышел на связь с родственниками. Близкие рассказали о том, что смерть Яшина могла быть связана с деньгами, которые находились при нем в тот день, пишет Znak.
Об исчезновении рассказал коллега Яшина. 29 ноября он не вышел на связь с родителями. Юристы, работающие с Яшиным, сообщили, что у него при себе могла быть крупная сумма денег — более 9 млн рублей. Также известно, что Яшин является обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. На заседания суда 2 и 3 декабря он не явился.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что поисками занимались сыщики уголовного розыска, однако установить местонахождение Яшина пока не удалось. Помимо версий, связанных с профессиональной деятельностью и криминалом, следователи выясняли, не является эта история фейком из-за уголовного дела.
По информации издания, Яшин был убит. Друг мужчины предположил, что причиной убийства могла стать крупная сумма денег, которая была при юристе.