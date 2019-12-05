В Екатеринбурге найден мертвым арбитражный управляющий Владимир Яшин

Об исчезновении рассказал коллега Яшина. 29 ноября он не вышел на связь с родителями. Юристы, работающие с Яшиным, сообщили, что у него при себе могла быть крупная сумма денег — более 9 млн рублей. Также известно, что Яшин является обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве. На заседания суда 2 и 3 декабря он не явился.