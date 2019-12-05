Водитель скрылся: в Екатеринбурге автомобиль раздавил лежащего на дороге мужчину
Сегодня, 12:30ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге машина задавила мужчину, который лежал на дороге у въезда во двор, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Происшествие произошло накануне вечером недалеко от дома № 14/1 в Шадринском переулке.
По предварительным данным, мужчина в возрасте около 50 лет лежал на дороге. Он был одет в темную одежду без светоотражающих элементов. На него наехала машина при въезде во двор. От полученных травм мужчина скончался.
Личности погибшего и водителя не установлены. Последний скрылся с места ДТП. На какой машине двигался водитель, тоже пока неизвестно.
Процессуальные действия, в том числе замеры, составлены процессуальные документы, опрошены возможные очевидцы происшествия, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
По факту инцидента проводится расследование.
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