На уральском цементом заводе вспыхнул ангар с дизельным топливом внутри

В Среднеуральске загорелся стальной ангар с емкостями с дизельным топливом внутри, а также автомобилем.

Сообщение о пожаре поступило в 12.27. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в 13.41 огнеборцы смогли локализовать пожар. Его общая площадь составила 500 квадратных метров. В 14.04 открыток горение было ликвидировано, а полностью потушен пожар в 16.09. Отмечается, что тушение было осложнено большой горючей загрузкой, а также удаленностью источника воды. Подвоз воды организован от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии двух километров. Пожар в ангаре Photo: ГУ МЧС России по Свердловской области Пострадавших в результате происшествия нет. Ликвидацией пожара занимались 25 человек личного состава и девять спецмашин. Причина пожара на данный момент устанавливается. Напомним, ночью 5 ноября в коллективном саду в Нижнем Тагиле одновременно сгорели три частных дома и баня. Общая площадь пожара составила 208 квадратных метров. На месте работали четыре единицы спецтехники и девять пожарных. В Нижнем Тагиле ночью сгорели три дома и баня в коллективном саду

