На уральском цементом заводе вспыхнул ангар с дизельным топливом внутри

На уральском цементом заводе вспыхнул ангар с дизельным топливом внутри

Сегодня, 18:03ПроисшествияPhoto: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Среднеуральске загорелся стальной ангар с емкостями с дизельным топливом внутри, а также автомобилем.

Сообщение о пожаре поступило в 12.27. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в 13.41 огнеборцы смогли локализовать пожар. Его общая площадь составила 500 квадратных метров. В 14.04 открыток горение было ликвидировано, а полностью потушен пожар в 16.09.

Отмечается, что тушение было осложнено большой горючей загрузкой, а также удаленностью источника воды. Подвоз воды организован от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии двух километров.

Пожар в ангаре
Photo:ГУ МЧС России по Свердловской области

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ликвидацией пожара занимались 25 человек личного состава и девять спецмашин. Причина пожара на данный момент устанавливается.

Напомним, ночью 5 ноября в коллективном саду в Нижнем Тагиле одновременно сгорели три частных дома и баня. Общая площадь пожара составила 208 квадратных метров. На месте работали четыре единицы спецтехники и девять пожарных.

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