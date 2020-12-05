На уральском цементом заводе вспыхнул ангар с дизельным топливом внутри

Сообщение о пожаре поступило в 12.27. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в 13.41 огнеборцы смогли локализовать пожар. Его общая площадь составила 500 квадратных метров. В 14.04 открыток горение было ликвидировано, а полностью потушен пожар в 16.09.