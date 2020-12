Под Нижним Тагилом у «Медведь камня» две легковушки столкнулись «лоб в лоб»

Под Нижним Тагилом столкнулись два легковых автомобиля на трассе Екатеринбург-Серов в районе кафе «Медведь камень».

Два автомобиля столкнулись «лоб в лоб». На место происшествия была направлена поисково-спасательная группа. По прибытии на место ДТП спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи, сообщил TagilCity.ru директор Центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Коперкин. О количестве пострадавших не сообщается. Место происшествия Photo: МБУ "Центр защиты населения" В Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила комментарий обещали предоставить позднее. Напомним, вчера на Серовском тракте на 172 километре произошло еще одно ДТП. 18-летняя девушка управляла Kia Rio. Она выехала на встречную полосу, где столкнулась с Renault Duster и Ford. Водитель «Киа» скончалась на месте. Еще пятеро человек, в том числе ребенок — пострадали. Сегодня стало известно, что одна из пострадавших, 53-летняя женщина, скончалась в больнице Нижнего Тагила. На Серовском тракте под Нижним Тагилом произошло массовое ДТП

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter