Под Нижним Тагилом у «Медведь камня» две легковушки столкнулись «лоб в лоб»

Под Нижним Тагилом у «Медведь камня» две легковушки столкнулись «лоб в лоб»

Сегодня, 20:43ПроисшествияPhoto: МБУ "Центр защиты населения"
Под Нижним Тагилом столкнулись два легковых автомобиля на трассе Екатеринбург-Серов в районе кафе «Медведь камень».

Два автомобиля столкнулись «лоб в лоб».

На место происшествия была направлена поисково-спасательная группа. По прибытии на место ДТП спасатели при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли пострадавших и передали сотрудникам скорой помощи, сообщил TagilCity.ru директор Центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Коперкин.

О количестве пострадавших не сообщается.

Место происшествия
Photo:МБУ "Центр защиты населения"

В Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила комментарий обещали предоставить позднее.

Напомним, вчера на Серовском тракте на 172 километре произошло еще одно ДТП. 18-летняя девушка управляла Kia Rio. Она выехала на встречную полосу, где столкнулась с Renault Duster и Ford. Водитель «Киа» скончалась на месте. Еще пятеро человек, в том числе ребенок — пострадали. Сегодня стало известно, что одна из пострадавших, 53-летняя женщина, скончалась в больнице Нижнего Тагила.

Stories:
ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
дтпсеровский трактпострадавшиеНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы