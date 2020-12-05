В ДТП с двумя иномарками у «Медведь камня» под Нижним Тагилом пострадали два человека

Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что водитель «Хендэ Матрикс», женщина 1987 года рождения, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в «Шевроле Клау» под управлением мужчины 1981 года рождения.