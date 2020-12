В ДТП с двумя иномарками у «Медведь камня» под Нижним Тагилом пострадали два человека

В результате ДТП, которое произошло сегодня вечером в районе «Медведь камня» под Нижним Тагилом, пострадали два человека.

Водитель автомобиля «Хэндэ» допустила столкновение с автомобилем «Шевроле», сообщили TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД города Нижний Тагил. Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что водитель «Хендэ Матрикс», женщина 1987 года рождения, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где врезалась в «Шевроле Клау» под управлением мужчины 1981 года рождения. В результате ДТП водитель «Хендэ» получила множественные переломы ребер и голеностопа справа. У водителя «Шевроле» диагностированы перелом обоих бедер, перелом левого предплечья ребер. Оба были госпитализированы в Центральную городскую больницу. Место ДТП Photo: Отдел пропаганды ГИБДД Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, транспортных средств, а также опросили очевидцев. Водители также были освидетельствованы на состояние опьянения. Оба были трезвы на момент происшествия. Напомним, на место ДТП также выезжали сотрудники Центра защиты населения. Они извлекли пострадавших из автомобилей при помощи специального инструмента и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи. Под Нижним Тагилом у «Медведь камня» две легковушки столкнулись «лоб в лоб»

