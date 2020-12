5 ноября в коллективном саду в Нижнем Тагиле сгорели три дома и баня, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило в 4.41. Площадь возгорания составила 208 квадратных метров, на место пожара выезжали четыре единицы спецтехники и девять человек личного состава. К 5.00 огонь был локализован, проливку и разбор конструкций завершили к 8.00. Напомним, 3 декабря в центре Нижнего Тагила сгорел автомобиль, пока его владелец ходил в магазин. Предварительно произошло замыкание электропроводки. Вышел в магазин и лишился автомобиля: у тагильчанина сгорел «ВАЗ»

