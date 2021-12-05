Девушка ищет переехавшего ее собаку на «зебре» водителя в Екатеринбурге

Девушка ищет переехавшего ее собаку на «зебре» водителя в Екатеринбурге
Девушка ищет переехавшего ее собаку на «зебре» водителя в Екатеринбурге
Сегодня, 20:05ПроисшествияФото: 1MI
Местная жительница уральской столицы ищет водителя, который на пешеходном переходе сбил собаку цвергшнауцер и уехал. Инцидент случился 1 декабря, в районе 22.00-22.10, на перекрестке улиц Татищева и Мельникова.

По словам девушки, вместе с питомцем они шли на «зеленый» сигнал светофора, а машина направлялась со стороны улицы Пирогова. Сначала водитель свернул на Мельникова, после чего снова поехал на Татищева. Поскольку собака бежала впереди, автолюбитель по ней проехался и скрылся с места происшествия, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте».

Екатеринбурженка добавила, что, несмотря на помощь окружающих, питомец не выжил и скончался в ветклинике. Мнение подписчиков разделилось. Некоторые утверждают, что хозяйка не была достаточно внимательна, а другие обвиняют водителя.

Напомним, в Верхней Пышме хозяин собаки «дратхаар» выплатит 70 тысяч рублей из-за того, что его питомец загрыз шпица. Инцидент произошел еще в августе 2020 года.

Сюжеты:
Екатеринбург
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