Из-за неисправного самолета туристы из Екатеринбурга на сутки застряли в Хургаде

Из-за неисправного самолета туристы из Екатеринбурга на сутки застряли в Хургаде
Из-за неисправного самолета туристы из Екатеринбурга на сутки застряли в Хургаде
Сегодня, 18:43ПроисшествияФото: 1MI
Туристы, которые должны были лететь из Хургады в Екатеринбург, на семь часов застряли в аэропорту другой страны. Как выяснилось, причиной послужила неисправность самолета.

После трехчасового ожидания на борту, уральцев перевели в зал ожидания, и лишь к вечеру им удалось попасть в отель, в котором можно было поесть и отдохнуть. Рейс «Хургада — Екатеринбург» должен был отправиться 4 декабря в 12.40, но сначала его переносили, а потом полностью отменили, сообщает «КП-Екатеринбург».

На следующий день расследованием занялась Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Там рассказали, что на данный момент авиакомпания предоставила два резервных самолета.

Теперь ведомство будет проверять, как соблюдались права пассажиров.

Напомним, 3 декабря стало известно, самолет, летевший из Екатеринбурга в ХМАО, в экстренном порядке вернулся в «Кольцово» из-за плохой погоды.

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Екатеринбург
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