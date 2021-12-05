Из-за неисправного самолета туристы из Екатеринбурга на сутки застряли в Хургаде

Туристы, которые должны были лететь из Хургады в Екатеринбург, на семь часов застряли в аэропорту другой страны. Как выяснилось, причиной послужила неисправность самолета.

После трехчасового ожидания на борту, уральцев перевели в зал ожидания, и лишь к вечеру им удалось попасть в отель, в котором можно было поесть и отдохнуть. Рейс «Хургада — Екатеринбург» должен был отправиться 4 декабря в 12.40, но сначала его переносили, а потом полностью отменили, сообщает «КП-Екатеринбург». На следующий день расследованием занялась Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Там рассказали, что на данный момент авиакомпания предоставила два резервных самолета. Теперь ведомство будет проверять, как соблюдались права пассажиров. Напомним, 3 декабря стало известно, самолет, летевший из Екатеринбурга в ХМАО, в экстренном порядке вернулся в «Кольцово» из-за плохой погоды. Экстренно вернуться в Екатеринбург из-за плохой погоды пришлось самолету до ХМАО

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