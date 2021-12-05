Нелегальную ночную вечеринку остановил ОМОН в Екатеринбурге

В баре на улице 8 марта праздновал день рождения известный в столице Урала организатор вечеринок. В соцсетях он анонсировал, что мероприятие начнется в 22.00 несмотря на то, что уже больше года действует запрет на ночную работу развлекательных заведений. В бар приехали сотрудники полиции и ОМОНа, которые остановили диджей-марафон, пишет 66.ру.