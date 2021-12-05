Нелегальную ночную вечеринку остановил ОМОН в Екатеринбурге

Нелегальную ночную вечеринку остановил ОМОН в Екатеринбурге
Нелегальную ночную вечеринку остановил ОМОН в Екатеринбурге
Сегодня, 11:44ПроисшествияФото: pixabay.com
На ночную вечеринку 4 декабря в одном из клубов Екатеринбурга нагрянули ОМОН и полиция, они остановили нелегальное мероприятие.

В баре на улице 8 марта праздновал день рождения известный в столице Урала организатор вечеринок. В соцсетях он анонсировал, что мероприятие начнется в 22.00 несмотря на то, что уже больше года действует запрет на ночную работу развлекательных заведений. В бар приехали сотрудники полиции и ОМОНа, которые остановили диджей-марафон, пишет 66.ру.

Напомним, из-за пандемии коронавируса с 29 октября 2020 года в регионе запрещена работа баров, ресторанов и кафе с 23.00 до 6.00. Указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сюжеты:
Екатеринбург
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