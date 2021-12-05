«Просто в мясо»: машина Uber попала под фуру в Екатеринбурге

«Просто в мясо»: машина Uber попала под фуру в Екатеринбурге
«Просто в мясо»: машина Uber попала под фуру в Екатеринбурге
Сегодня, 21:16ПроисшествияФото: E1.RU
Авария с автомобилем Uber и фурой произошла вечером 5 декабря вблизи Армавирской, 35 в уральской столице.

По словам одного из очевидцев, фура стояла на месте, за ней ехала иномарка. В момент, когда водитель совершал обгон, на обледеневшей дороге колесо занесло под грузовик, сообщает Е1.

Данную информацию подтвердил и другой свидетель. Он подчеркнул, что в момент происшествия в иномарке не была пассажиров.

Машина, металл — просто в мясо,отметил мужчина.

В городской ГИБДД заявили, что в аварии обошлось без пострадавших.

Фото:E1.RU

Напомним, 14 ноября в Нижнем Тагиле на Лебяжке грузовик врезался в КамАЗ. В результате образовались пробки.

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Екатеринбург
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