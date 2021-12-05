«Просто в мясо»: машина Uber попала под фуру в Екатеринбурге

По словам одного из очевидцев, фура стояла на месте, за ней ехала иномарка. В момент, когда водитель совершал обгон, на обледеневшей дороге колесо занесло под грузовик, сообщает Е1.
Данную информацию подтвердил и другой свидетель. Он подчеркнул, что в момент происшествия в иномарке не была пассажиров.
Машина, металл — просто в мясо,отметил мужчина.
В городской ГИБДД заявили, что в аварии обошлось без пострадавших.
Напомним, 14 ноября в Нижнем Тагиле на Лебяжке грузовик врезался в КамАЗ. В результате образовались пробки.