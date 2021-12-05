Второй перелом получила в рентген-кабинете сломавшая ногу екатеринбуржеца

Перелом запястья получила жительница Екатеринбурга, которая сломала ногу и пришла на рентген. Женщина упала в кабинете, не дойдя до стула.

54-летняя жительница Екатеринбурга поскользнулась на улице и повредила ногу, однако в травмпункт она приехала с дочерью только на следующий день, так как в больнице сказали, что на прием собралась большая очередь из пациентов. По словам девушки, ее не пустили в кабинет рентгена, чтобы помочь раздеться матери, которая не могла опираться на ногу. В результате женщина упала, прыгая на одной ноге до стула, и сломала запястье. Только после этого ее посадили на коляску и наложили два гипса. Пострадавшие собираются обратиться в суд на больницу и уже связались с юристом, пишет Е1. Напомним, двухлетний ребенок упал из кроватки в детском саду в Кушве и получил перелом черепа. Руководство дошкольного учреждения принесло извинения родителям и проводит проверку, однако мама все равно обратилась с заявлением в полицию. Двухгодовалый мальчик получил перелом черепа в детском саду в Кушве

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