В Талицком районе двое детей задохнулись в дыму пока мама ходила к соседке

По имеющимся в настоящее время данным, дети играли с огнем и случайноподожгли содержимое мусорного ведра, что и послужило причиной задымления в доме; однако выбраться самостоятельно из дома они не смогли, поскольку входная дверь была закрыта.

В ходе проведения проверки следователем будут опрашиваться соседи и сама мать умерших детей (в настоящее время она пока не опрашивалась, поскольку находится в шоковом состоянии). Назначено судебное медицинскоеисследование умерших с целью определения точной причины смерти; также вближайшее время планируется получение сведений о причинах и источнике задымления.