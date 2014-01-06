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Тагильчанин в течение месяца пользовался чужой банковской картой: теперь грозит уголовное дело
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанин в течение месяца пользовался чужой банковской картой: теперь грозит уголовное дело

6 января 2014, 11:00Происшествия
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