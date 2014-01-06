Тагильчанин в течение месяца пользовался чужой банковской картой: теперь грозит уголовное дело

Буквально на днях карта «засветилась» в одном из местных магазинов – некий 26-летний молодой человек хотел ею расплатиться. Карта не требовала введения пин-кода, поэтому кассир, заподозрившая неладное, попросила парня предъявить документ, удостоверяющий личность. На что покупатель, не вымолвив ни слова, попятился назад. А кассир в это время успела нажать «тревожную кнопку», сообщают в пресс-службе ГУ МВД России.

Тагильчанина задержали и отправили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Парень там несколько раз менял показания. По одной из версий, покупок он не совершал, а банковскую карту видит впервые. По другой – карту он нашел на улице и, обрадовавшись «подарку судьбы», решил расплачиваться ей в магазинах по безналичному расчету, ведь большинство карт не требуют ввода пин-кода. Тем не менее, установлено, что за месяц он потратил около 20 тысяч рублей.