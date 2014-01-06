Зимняя забава стала причиной смерти: в Свердловской области под колесами авто погиб человек
6 января 2014, 12:40Происшествия
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Вчера, 5 января, в поселке Таватуй, в 20:20 произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, а второй получил серьезные травмы. Возможно, кому-нибудь из жителей Нижнего Тагила уже приходила мысль развлечься так, как будет описано ниже. Берегите себя и своих близких!
22-летний парень и 23-летняя девушка накануне катались на санках, прицепив их к легковому автомобилю Volkswagen Polo. Однако веселье кончилось быстро: проезжая по улице Ленина, что в поселке Таватуй, санки неожиданно вынесло на полосу встречного движения, по которой ехал автомобиль Нива, под управлением мужчины 1973 года.
От столкновения с автомобилем молодой человек в санках скончался на месте, а девушка получила серьезнейшие травмы, и была госпитализирована, сообщает пресс-служба ГАИ МВД России. За рулем иномарки, кстати, был парень 1991 года рождения.
Отсутствие у людей страха или здравого смысла? Как правило, на такие вопросы отвечают инспекторы ГИБДД или врачи-реаниматологи.
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