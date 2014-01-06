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Зимняя забава стала причиной смерти: в Свердловской области под колесами авто погиб человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Зимняя забава стала причиной смерти: в Свердловской области под колесами авто погиб человек

6 января 2014, 12:40Происшествия
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