Зимняя забава стала причиной смерти: в Свердловской области под колесами авто погиб человек

22-летний парень и 23-летняя девушка накануне катались на санках, прицепив их к легковому автомобилю Volkswagen Polo. Однако веселье кончилось быстро: проезжая по улице Ленина, что в поселке Таватуй, санки неожиданно вынесло на полосу встречного движения, по которой ехал автомобиль Нива, под управлением мужчины 1973 года.

От столкновения с автомобилем молодой человек в санках скончался на месте, а девушка получила серьезнейшие травмы, и была госпитализирована, сообщает пресс-служба ГАИ МВД России. За рулем иномарки, кстати, был парень 1991 года рождения.

Отсутствие у людей страха или здравого смысла? Как правило, на такие вопросы отвечают инспекторы ГИБДД или врачи-реаниматологи.