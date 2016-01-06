В пригороде Нижнего Тагила задержали грабителя. Его добыча - 800 рублей, отнятые у собутыльника

Гость стал требовать у хозяина деньги, затем избил его. Забрав у хозяина 800 рублей, гость скрылся. Тогда избитый мужчина обратился в полицию.

Заявление было принято. Спустя некоторое время полицейские заприметили нетрезвого мужчину, подходящего по приметам, у сельского продуктового магазина.

Им оказался подозреваемый. Ранее этот 25-летний местный житель уже был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 161.2 УК РФ (грабёж с применением насилия). Ему грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.

Портал TagilCity.ru напоминает о том, что ровно месяц назад в том же селе произошло другое курьёзное преступление. Тогда 19-летнему местному жителю срочно понадобились деньги для продолжения застолья. Он украл с близлежащей фермы несколько мешков с зерном и электродвигатель. То преступление тоже было раскрыто в течении суток.