Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
В пригороде Нижнего Тагила задержали грабителя. Его добыча - 800 рублей, отнятые у собутыльника
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

В пригороде Нижнего Тагила задержали грабителя. Его добыча - 800 рублей, отнятые у собутыльника

6 января 2016, 12:40ПроисшествияПавел Щербина
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»