В пригороде Нижнего Тагила задержали грабителя. Его добыча - 800 рублей, отнятые у собутыльника
В понедельник два жителя села Петрокаменское распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, хозяин дома намекнул гостю, что тому пора уходить. Но гость от предложения отказался. Между мужчинами завязался конфликт.
Гость стал требовать у хозяина деньги, затем избил его. Забрав у хозяина 800 рублей, гость скрылся. Тогда избитый мужчина обратился в полицию.
Заявление было принято. Спустя некоторое время полицейские заприметили нетрезвого мужчину, подходящего по приметам, у сельского продуктового магазина.
Им оказался подозреваемый. Ранее этот 25-летний местный житель уже был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений.
Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 161.2 УК РФ (грабёж с применением насилия). Ему грозит тюремное заключение на срок до 7 лет.
Портал TagilCity.ru напоминает о том, что ровно месяц назад в том же селе произошло другое курьёзное преступление. Тогда 19-летнему местному жителю срочно понадобились деньги для продолжения застолья. Он украл с близлежащей фермы несколько мешков с зерном и электродвигатель. То преступление тоже было раскрыто в течении суток.
© Эрик Х., TagilCity.ru