Семь смертей за пять дней нового года: свердловская ГИБДД призывает к осторожности
За пять дней наступившего 2019-го года в Свердловской области в ДТП погибли семь человек, двое из которых - дети. Госавтоинспекция региона призывает водителей быть осторожными и внимательными на дорогах.
В общей сложности в авариях пострадали 59 человек, трое из которых - несовершеннолетние.
Смертельное ДТП произошло 3 января на трассе Николо-Павловское - Алапаевск под Нижним Тагилом. Дорожный инцидент унес жизни четырех членов семьи, двое из которых - полугодовалые малыши. Водитель лесовоза, ставший участником аварии, был задержан.
5 января около 11 часов утра водитель Renault Kaptur, не справившись с управлением, оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с Opel Mokka. Водитель Renault видел, что встречный автомобиль занесло, поэтому попытался избежать столкновения, перестроившись на встречную полосу. Но Opel к тому времени вернулся на свою полосу, где и произошло столкновение, передаёт ОТВ. Пострадали три пассажира - 47-летний мужчина и девушки 16 и 18 лет. Все были пристёгнуты ремнями безопасности.
Областная ГИБДД рекомендует выбирать скорость в соответствии с актуальными погодными условиями. Не стоит забывать водителям и пешеходам о затруднённой видимости во время снегопадов и гололёдице, советуют в Госавтоинспекции.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости