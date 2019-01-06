Семь смертей за пять дней нового года: свердловская ГИБДД призывает к осторожности

5 января около 11 часов утра водитель Renault Kaptur, не справившись с управлением, оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с Opel Mokka. Водитель Renault видел, что встречный автомобиль занесло, поэтому попытался избежать столкновения, перестроившись на встречную полосу. Но Opel к тому времени вернулся на свою полосу, где и произошло столкновение, передаёт ОТВ. Пострадали три пассажира - 47-летний мужчина и девушки 16 и 18 лет. Все были пристёгнуты ремнями безопасности.