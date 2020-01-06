Погибло четыре человека: на трассе Екатеринбург-Курган произошло тройное ДТП

Автомобиль Toyota Wish ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Шадринска. За рулем находился 44-летний житель Кетовского района. Мужчина, по неустановленным причинам, выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с Lexus RX-350 под управлением 38-летней жительницы Екатеринбурга. Вследствие удара Toyota развернуло перпендикулярно проезжей части, и она врезалась в Hyundai Solaris, водителем которого был 33-летний житель Екатеринбурга.

Водитель Toyota Wish скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. С ним была женщина-пассажир 1978 года рождения. Она скончалась позднее в больнице. Двое детей девяти и десяти лет госпитализированы в городскую больницу Шадринска с травмами различной степени тяжести. Оба они ехали на заднем пассажирском сидении и были пристегнуты ремнями безопасности.

В автомобиле Hyundai Solaris ехала семья из Екатеринбурга. Водитель и шестилетний ребенок, находившийся на заднем сидении и пристегнутый по всем правилам безопасности, получили травмы и были госпитализированы в отделение реанимации Шадринской больницы. Еще две пассажирки: женщина 1986 года рождения и 11-летняя девочка — скончались от полученных травм до прибытия скорой помощи.

Водитель и пассажир автомобиля Lexus не пострадали.