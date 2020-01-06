Рыбаков из Нижнего Тагила, застрявших на машинах в лесу, спасли
Сегодня, 17:00ПроисшествияФото: pixabay.com
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Шестерых рыбаков из Нижнего Тагила, которые застряли в лесу на машинах в 10 километрах от поселка Ликино в Свердловской области, спасли, сообщает E1.
Сюжеты: Нижний Тагил
Спасатели Карпинского поисково-спасательного отряда добрались до рыбаков на снегоходах. Они помогли вытащить из снега два исправных внедорожника. После этого мужчины отправились в поселок Первомайский Серовского городского округа. Жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает.
Вопрос об эвакуации третьего автомобиля владелец будет решать самостоятельно.
Напомним, компания шестерых мужчин возвращалась домой на трех автомобилях. Один из них сломался, оставшиеся два — застряли в снегу. На поиски рыбаков отправились спасатели.
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