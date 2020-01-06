Рыбаков из Нижнего Тагила, застрявших на машинах в лесу, спасли

Спасатели Карпинского поисково-спасательного отряда добрались до рыбаков на снегоходах. Они помогли вытащить из снега два исправных внедорожника. После этого мужчины отправились в поселок Первомайский Серовского городского округа. Жизни и здоровью мужчин ничего не угрожает.