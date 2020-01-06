Уральского солдата-срочника, сбежавшего из воинской части в Забайкалье, нашли

На данный момент он находится в Ачинске. Как пояснила представитель правозащитной организации Ксения Феткуллина, остальная информация будет предоставлена позднее.

Уроженец города Юрюзань Артур Хакимов сбежал из воинской части третьего января. Перед тем, как уйти самовольно, он отправил матери смс-сообщение и затем отключил телефон. Спустя день солдата видели в Иркутске. Он добрался до города при помощи сервиса BlaBlaCar.