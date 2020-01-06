Уральского солдата-срочника, сбежавшего из воинской части в Забайкалье, нашли
Сегодня, 15:49ПроисшествияФото: Личная страница Артура Хакимова "Вконтакте"
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Солдат-срочник из Челябинской области Артур Хакимов, который сбежал из воинской части в Забайкалье, был найден, сообщает Ура.ру со ссылкой на «Комитет Солдатский Матерей России».
На данный момент он находится в Ачинске. Как пояснила представитель правозащитной организации Ксения Феткуллина, остальная информация будет предоставлена позднее.
Уроженец города Юрюзань Артур Хакимов сбежал из воинской части третьего января. Перед тем, как уйти самовольно, он отправил матери смс-сообщение и затем отключил телефон. Спустя день солдата видели в Иркутске. Он добрался до города при помощи сервиса BlaBlaCar.
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