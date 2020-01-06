В Нижнем Тагиле из-за захламления в подвале в многоквартирном доме начался пожар
Вчера, 22:28ПроисшествияФото: АН «Между строк»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня около 19:30 в Нижнем Тагиле начался пожар в подвале жилого дома № 5 по улице Кутузова, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Прибывшие пожарные не могли приступить к тушению, пока на месте не было электриков. Огонь успел подняться выше, до подъезда дома.
Горит прямо под моей квартирой угловой. Подвал почищен не очень хорошо, доски да мусор один, вот и разгорелось сильно и быстро, говорит один из жителей дома Андрей.
В квартире у него находились две кошки. Одну пожарные успели спасти, а вторая осталась внутри. Кроме того, в доме была собака, она смогла самостоятельно выбраться.
На место прибыли 10 единиц техники. Пока что о пострадавших ничего не известно. Причины и обстоятельства происшествия позднее выяснят дознаватели.
Пожар в жилом домеВидео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: АН «Между строк»
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей