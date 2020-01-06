В Нижнем Тагиле из-за захламления в подвале в многоквартирном доме начался пожар

Прибывшие пожарные не могли приступить к тушению, пока на месте не было электриков. Огонь успел подняться выше, до подъезда дома.

Горит прямо под моей квартирой угловой. Подвал почищен не очень хорошо, доски да мусор один, вот и разгорелось сильно и быстро, говорит один из жителей дома Андрей.

В квартире у него находились две кошки. Одну пожарные успели спасти, а вторая осталась внутри. Кроме того, в доме была собака, она смогла самостоятельно выбраться.

На место прибыли 10 единиц техники. Пока что о пострадавших ничего не известно. Причины и обстоятельства происшествия позднее выяснят дознаватели.