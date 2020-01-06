В Нижнем Тагиле ночью произошло два пожара за десять минут
В ночь с пятого на шестое января в Нижнем Тагиле произошло два пожара с разницей в десять минут, сообщает ИА «Все Новости».
Сообщение о первом пожаре поступило в 2:28. В поселке Черноисточинск загорелся дом. В результате сгорели надворные постройки, домашнее имущество. Кроме того, была повреждена кровля и чердачное перекрытие частного жилого дома. Пожар произошел на площади 54 квадратных метра. На место происшествия прибыло четыре машины спецтехники и девять человек личного состава. Через час пожар был локализован, а еще через час — полностью потушен. Причины возгорания на данный момент выясняются.
Второй пожар произошел в 2:38 на улице Ольховская. Произошло возгорание бани. На место было направлено две единицы техники и пять человек личного состава. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Полностью ликвидировано возгорание за пол часа. Причиной его возникновения стало нарушение правил эксплуатации печи.