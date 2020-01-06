В Нижнем Тагиле ночью произошло два пожара за десять минут

Сообщение о первом пожаре поступило в 2:28. В поселке Черноисточинск загорелся дом. В результате сгорели надворные постройки, домашнее имущество. Кроме того, была повреждена кровля и чердачное перекрытие частного жилого дома. Пожар произошел на площади 54 квадратных метра. На место происшествия прибыло четыре машины спецтехники и девять человек личного состава. Через час пожар был локализован, а еще через час — полностью потушен. Причины возгорания на данный момент выясняются.