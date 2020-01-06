В Нижнем Тагиле «ВАЗ» сбил молодого человека на пешеходном переходе

В 1:30 ночи водитель ВАЗ-2114 мужчина 2000 года рождения двигался со стороны Ленинградского проспекта в сторону улицы Энтузиастов. Возле дома № 80 по улице Тимирязева он допустил наезд на мужчину 1998 года рождения, проходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате пешеход получил травмы, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.