В Нижнем Тагиле «ВАЗ» сбил молодого человека на пешеходном переходе
Сегодня, 13:31ПроисшествияФото: pixabay.com
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В ночь с четвертого на пятое января в Нижнем Тагиле в районе улицы Тимирязева во время перехода дороги по пешеходному переходу автомобиль «ВАЗ» сбил молодого человека, сообщается в паблике ЧП «Нижний Тагил» Вконтакте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Очевидцы происшествия и прибывшие на место сотрудники ГИБДД оказали пострадавшему первую помощь.
В 1:30 ночи водитель ВАЗ-2114 мужчина 2000 года рождения двигался со стороны Ленинградского проспекта в сторону улицы Энтузиастов. Возле дома № 80 по улице Тимирязева он допустил наезд на мужчину 1998 года рождения, проходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате пешеход получил травмы, сообщили TagilCity.ru в Отделе пропаганды ГИБДД.
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Пострадавший госпитализирован в ЦГБ № 1 с диагнозом сотрясение мозга и перелом шейки бедра.
Водитель автомобиля привлекался к ответственности за нарушение ПДД три раза. По результатам медицинского освидетельствования водитель был трезв.
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