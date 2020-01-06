Замерзла насмерть: на Урале найдено тело 16-летней девушки
Сегодня, 14:59ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Белоярском было обнаружено тело 16-летней девушки без верхней одежды, сообщается в группе «Подслушано в Белоярском» Вконтакте.
Издание Znak рассказало, что информация подтверждена в полиции и Следственном комитете.
В социальных сетях местные жители рассказали, что девушка замерзла насмерть. Она была обнаружена мужчиной, который проезжал мимо на снегоходе.
В пресс-службе областного СУ СК изданию Znak подтвердили информацию. Вскрытие показало, что девушка скончалась от переохлаждения, телесных повреждений и признаков насилия не обнаружено.
Следователь города Заречный начал проведение доследственной проверки по факту происшествия. На данный момент он проводит опрос граждан и устанавливает, в каких условиях проживала девушка.
Собранная полицией информация была направлена в Следственный комитет.
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