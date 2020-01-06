Замерзла насмерть: на Урале найдено тело 16-летней девушки

Издание Znak рассказало, что информация подтверждена в полиции и Следственном комитете.

В социальных сетях местные жители рассказали, что девушка замерзла насмерть. Она была обнаружена мужчиной, который проезжал мимо на снегоходе.

В пресс-службе областного СУ СК изданию Znak подтвердили информацию. Вскрытие показало, что девушка скончалась от переохлаждения, телесных повреждений и признаков насилия не обнаружено.

Следователь города Заречный начал проведение доследственной проверки по факту происшествия. На данный момент он проводит опрос граждан и устанавливает, в каких условиях проживала девушка.