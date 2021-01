6 января утром в Нижнем Тагиле произошел крупный пожар на Кушве, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.

Сообщение о возгорании на улице Железнодорожная поступило на пульт диспетчера в 07.11. На площади 140 квадратных метров горели частный жилой дом, гараж, а также автомобиль «Опель Астра». Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Хозяйка дома в это время спала, ее разбудили соседи, сообщив о пожаре в гараже. Сейчас дознаватели МЧС проводят проверку. Video: группа "ЧП Нижний Тагил" во "Вконтакте" Напомним, 5 января в Нижнем Тагиле на улице Западная сгорели автомобиль «Рено» и гараж. В Нижнем Тагиле сгорели автомобиль и гараж

