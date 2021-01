В поселке Ряжик под Нижним Тагилом сегодня утром произошел крупный пожар.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру 6 января около 06.30. В поселке на улице Мира горел неэксплуатируемый жилой дом. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Предварительно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Напомним, сегодня утром в Нижнем Тагиле, пока хозяйка спала, сгорели частный жилой дом, автомобиль и гараж. Хозяйка спала: в Нижнем Тагиле сгорели частный жилой дом, гараж и автомобиль

