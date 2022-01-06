Больше года не может расплатиться с кредиторами кинолог из Екатеринбурга

Сотрудник МВД одного из отделов полиции Нижних Серег больше года не платит по займам. Из-за долга сотрудника полиции на имя начальника полицейского главка Александра Мешкова пришло заявление от кредиторов, а сам кинолог стал фигурантом служебной проверки.

Перед Новым годом в главк МВД Свердловской области пришло «письмо счастья» от кредиторов по поводу одного из сотрудников ведомства. Оказалось, что кинолог из Нижних Серег задолжал микрофинансовой организации, а по счетам не платил больше года, пишет «КП-Екатеринбург». В своем заявление представитель кредитной организации сообщил, что будет вынужден обратиться в СК и руководителю МВД РФ Владимиру Колокольцеву, если правоохранители не примут никаких мер в отношении своего сотрудника. Начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых сообщил изданию, что в данном случае идет речь о гражданско-правовых отношениях. Микрофинансовая организация уже выиграла в суде иск на 23,5 тысячи рублей долга, которые кинолог должен заплатить. Однако, по словам Валерия Горелых, другие кредиторы не обращались в суд с исками к полицейскому. В отношении кинолога из ОВД Нижних Серег проводится служебная проверка. Сам полицейский пояснил руководству, что уже начал платить долг частями, но всю сумму задолженности он пока погасить не может. «Сотрудники сайта Госуслуги» оформили кредит на жительницу Нижнего Тагила

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