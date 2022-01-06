Больше года не может расплатиться с кредиторами кинолог из Екатеринбурга

Больше года не может расплатиться с кредиторами кинолог из Екатеринбурга
Больше года не может расплатиться с кредиторами кинолог из Екатеринбурга
Сегодня, 14:37ПроисшествияФото: 1МI
Сотрудник МВД одного из отделов полиции Нижних Серег больше года не платит по займам. Из-за долга сотрудника полиции на имя начальника полицейского главка Александра Мешкова пришло заявление от кредиторов, а сам кинолог стал фигурантом служебной проверки.

Перед Новым годом в главк МВД Свердловской области пришло «письмо счастья» от кредиторов по поводу одного из сотрудников ведомства. Оказалось, что кинолог из Нижних Серег задолжал микрофинансовой организации, а по счетам не платил больше года, пишет «КП-Екатеринбург».

В своем заявление представитель кредитной организации сообщил, что будет вынужден обратиться в СК и руководителю МВД РФ Владимиру Колокольцеву, если правоохранители не примут никаких мер в отношении своего сотрудника.

Начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых сообщил изданию, что в данном случае идет речь о гражданско-правовых отношениях. Микрофинансовая организация уже выиграла в суде иск на 23,5 тысячи рублей долга, которые кинолог должен заплатить. Однако, по словам Валерия Горелых, другие кредиторы не обращались в суд с исками к полицейскому.

В отношении кинолога из ОВД Нижних Серег проводится служебная проверка. Сам полицейский пояснил руководству, что уже начал платить долг частями, но всю сумму задолженности он пока погасить не может.

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Екатеринбург
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