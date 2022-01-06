Коллективные миротворческие силы направлены в Казахстан

Коллективные миротворческие силы направлены в Казахстан
Коллективные миротворческие силы направлены в Казахстан
Сегодня, 15:48ПроисшествияФото: 1МI
Миротворцы из России, Армении, Таджикистана, Кыргызстана и Белоруссии отправились в Казахстан для урегулирования конфликтов в стране.

Солдаты-миротворцы вылетели в бывшую союзную республику в рамках договора о коллективной безопасности ОДКБ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране, говорится в документе.

Из России в Казахстан отправились десантники. Миротворцы возьмут под охрану государственные и военные объекты страны.

Сюжеты:
Протесты в Казахстане
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