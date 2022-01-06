Очевидцев ДТП со скорой разыскивают в Екатеринбурге

В Екатеринбурге участники ДТП со скорой помощью ищут свидетелей аварии. ДТП произошло около 9 утра 4 января на улице Щорса — скорая помощь выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с Fiat.
Сестра водителя иномарки рассказала Е1, что машина с медиками ехала без спецсигналов и проблесковых маячков — их включили в последний момент.
Водитель скорой включил сирену, когда замигал светофор, поделилась с изданием свердловчанка.
Женщина надеется, что у проезжавших мимо автомобилей остались записи произошедшего с видеорегистраторов.