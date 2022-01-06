Очевидцев ДТП со скорой разыскивают в Екатеринбурге

Очевидцев ДТП со скорой разыскивают в Екатеринбурге
Очевидцев ДТП со скорой разыскивают в Екатеринбурге
Сегодня, 13:41ПроисшествияФото: 1МI
Водители иномарки и скорой помощи, попавшие в ДТП в Екатеринбурге, разыскивают очевидцев аварии. По словам родственников управлявшего иномаркой свердловчанина, медики выехали на перекресток на «красный» без спецсигналов и проблесковых маячков.

В Екатеринбурге участники ДТП со скорой помощью ищут свидетелей аварии. ДТП произошло около 9 утра 4 января на улице Щорса — скорая помощь выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с Fiat.

Сестра водителя иномарки рассказала Е1, что машина с медиками ехала без спецсигналов и проблесковых маячков — их включили в последний момент.

Водитель скорой включил сирену, когда замигал светофор, поделилась с изданием свердловчанка.

Женщина надеется, что у проезжавших мимо автомобилей остались записи произошедшего с видеорегистраторов.

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Екатеринбург
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