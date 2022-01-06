Подростки украли чипсы, сыр и колбасу на 6 тысяч в магазине Екатеринбурга

Два подростка украли продукты на шесть тысяч рублей в магазине Екатеринбурга. Их задержал наряд ДПС.

Молодые люди 17 и 18 лет пронесли мимо кассы продукты и попытались скрыться. Их стала догонять продавщица магазина, в это время мимо проезжал наряд ГИБДД. Сотрудники полиции догнали воров и задержали. При этом похитители бросили продукты на землю и попытались убежать. Сейчас подростков проверяют на причастность к другим преступлениям, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых. Хозяин элитной иномарки украл в бизнес-центре Екатеринбурга мыло на спор Напомним, хозяин элитной иномарки Range Rover украл на спор мыло из туалета в бизнес-центре «Высоцкий» в Екатеринбурге. Его нашли, просмотрев записи с камер видеонаблюдений.

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