Подростки украли чипсы, сыр и колбасу на 6 тысяч в магазине Екатеринбурга

Подростки украли чипсы, сыр и колбасу на 6 тысяч в магазине Екатеринбурга
Подростки украли чипсы, сыр и колбасу на 6 тысяч в магазине Екатеринбурга
Сегодня, 20:40ПроисшествияФото: 1MI
Два подростка украли продукты на шесть тысяч рублей в магазине Екатеринбурга. Их задержал наряд ДПС.

Молодые люди 17 и 18 лет пронесли мимо кассы продукты и попытались скрыться. Их стала догонять продавщица магазина, в это время мимо проезжал наряд ГИБДД.

Сотрудники полиции догнали воров и задержали. При этом похитители бросили продукты на землю и попытались убежать. Сейчас подростков проверяют на причастность к другим преступлениям, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-секретаря свердловского главка МВД Валерия Горелых.

Напомним, хозяин элитной иномарки Range Rover украл на спор мыло из туалета в бизнес-центре «Высоцкий» в Екатеринбурге. Его нашли, просмотрев записи с камер видеонаблюдений.

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Екатеринбург
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