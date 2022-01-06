Тройное убийство, страшный пожар и ограбление банка: громкие происшествия 2021 года

Еще одно страшное происшествие случилось в апреле в Сысерти, где в лесу был найден труп блогерши Кристины Журавлевой. Убийцей оказался ее муж Дмитрий. В ходе семейной ссоры 5 апреля мужчина задушил супругу и только спустя 5 дней, когда тело начало разлагаться, он вывез его в лес под Екатеринбургом и бросил вблизи обочины. Через неделю девушку нашел случайный водитель, долгое время сыщики не могли установить личность убитой, так как родственники не обращались в полицию с заявлением о пропаже человека. Лишь 30 апреля сам Дмитрий заявил о пропаже жены, а уже 7 мая сознался в содеянном. На судебном процессе мужчина отметил, что жена его регулярно унижала и периодически избивала, но убивать он ее не хотел и любит до сих пор. Дмитрий был приговорен к восьми годам колонии строгого режима.