Тройное убийство, страшный пожар и ограбление банка: громкие происшествия 2021 года

Немалую роль в таком результате «Национального индекса тревожностей» сыграли телефонные мошенничества и рост числа тяжких преступлений, которые очень беспокоят жителей региона. Редакция TagilCity.ru составила свою подборку происшествий и преступлений, которые потрясли Урал в ушедшем году.
Одной из самых жутких историй стало убийство воспитательницы Полины Титовой и ее 4-летних близнецов 22 сентября. Их тела были обнаружены во время пожара в квартире женщины — так преступник пытался замести следы. Им оказался 38-летний рецидивист Виталий Насртдинов, который за месяц до этого познакомился с Полиной. В тот страшный день он пришел в гости к знакомой со сладостями и алкоголем. Во время застолья между ними разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина убил Полину и перерезал горло ее детям, после чего поджег квартиру и отправился за новой порцией спиртного. За тройное убийство Виталию грозит пожизненный срок — судебный процесс начнется в этом году.
Еще одно страшное происшествие случилось в апреле в Сысерти, где в лесу был найден труп блогерши Кристины Журавлевой. Убийцей оказался ее муж Дмитрий. В ходе семейной ссоры 5 апреля мужчина задушил супругу и только спустя 5 дней, когда тело начало разлагаться, он вывез его в лес под Екатеринбургом и бросил вблизи обочины. Через неделю девушку нашел случайный водитель, долгое время сыщики не могли установить личность убитой, так как родственники не обращались в полицию с заявлением о пропаже человека. Лишь 30 апреля сам Дмитрий заявил о пропаже жены, а уже 7 мая сознался в содеянном. На судебном процессе мужчина отметил, что жена его регулярно унижала и периодически избивала, но убивать он ее не хотел и любит до сих пор. Дмитрий был приговорен к восьми годам колонии строгого режима.
30 мая резонансное происшествие случилось в Екатеринбурге. За день до этого экс-сотрудника ППС Сергея Болкова бросила жена, и он топил свое горе в бутылке. Болков пригласил в гости соседа, а затем взял его в заложники, угрожая оружием. Мужчине удалось освободиться, тогда Болков открыл беспорядочный огонь из окна по прохожим и автомобилям. В результате была тяжело ранена 9-летняя девочка, которой пришлось вырезать часть пищевода, чтобы спасти. Во время задержания мужчина также ранил сотрудника Росгвардии. Для задержания преступника пришлось штурмовать квартиру. Сам Болков заявил, что почти не помнит событий, произошедших 30 мая, так как был сильно пьян. Он частично признал свою вину.
Даже более опасными, чем люди с высоким содержанием алкоголя в крови, в 2021 оказались те, кто недобросовестно пытается на них заработать, продавая непригодную для употребления продукцию. Первый случаи смертей от метанола в Екатеринбурге были зафиксированы с 7 по 14 октября. Тогда скончались 18 человек. Бутылки со смертельно опасной жидкостью свердловчане покупали в ларьке на рынке «Ботанический» на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге. После того, как произошел рост смертельных отравлений, стражи правопорядка организовали на рынке масштабную операцию. Тем не менее, через некоторое время стало известно о новых погибших — в итоге их число дошло до 35 человек. По данному уголовному делу сейчас проходит семь подозреваемых.
Но не только люди несут угрозу для жизни других людей, опасными бывают и природные явления. Так, 2 июля минувшего года во время непогоды на озере Балтым две отдыхающие там семьи решили укрыться в беседке. Тут удар молнии и поразил двух мужчин 1986 и 1988 годов рождения. Один из них скончался сразу, второго, несмотря на усилия, предпринимаемые женой и прибывшей скорой помощью, также спасти не удалось.
С электричеством вообще шутки плохи. Короткие замыкания и неисправность проводки — одни из самых частых причин возникновения пожаров иногда с самыми страшными последствиями. В ночь с 14 на 15 апреля во время пожара в частном доме в селе Бызово под Нижним Тагилом погибло пятеро детей. К тому моменту, как приехали спасатели, деревянный дом был полностью охвачен огнем, кровля также обрушилась. Только четверым людям удалось самостоятельно выбраться из полыхающего здания. Двое несовершеннолетних были госпитализированы на вертолете в больницу Екатеринбурга. Также выжили двое взрослых. Как выяснилось позже, причиной пожара стала неисправная проводка.
Ночью 12 января минувшего года огненная стихия унесла жизнь 8 человек в Екатеринбурге. Пожар произошел в многоквартирном доме на Рассветной 7, спасатели эвакуировали 90 человек, но восемь погибли в горящем здании, в том числе один ребенок. Возбужденное уголовное дело ни к чему не привело, так как виновных в пожаре не нашли. В ходе расследования лишь было установлено, что причиной трагедии стало возгорание «малотеплового» источника.
Дети, к сожалению, нередко становились «героями» сводок происшествий в минувшем году. В ночь с 25 на 26 октября 34-летняя женщина из деревни Уфа-Шигири на западе области разозлилась на свою восьмилетнюю дочь за то, что та не хотела ложиться спать, схватила нож и многократно вонзила его в девочку. Ребенок скончался на месте, а мать, инвалид второй группы, придумал историю о бородатом мужчине, проникшем в дом, и убившем ее дочь. Женщина ранее наблюдалась у врачей.
А в ночь на 25 ноября уже несовершеннолетний набросился с ножом на свою мать. Инцидент произошел в Екатеринбурге, когда женщина отобрала у 14-летнего сына телефон, а тот в ответ взял нож и нанес им матери 10 ударов. Когда на место ЧП приехала полиция, мальчик грозился покончить с собой. Мать подростка выжила, а ребенок на допросе рассказал об истязаниях отцом, работающим иконописцем, и постоянной ругани матери. Мальчику грозит до десяти лет лишения свободы.
Какими бы не были страшными все эти происшествия, больше всего в минувшем году жителей области тревожили телефонные мошенники. Чаще всего их жертвами становятся доверчивые пожилые люди. Рекордные суммы злоумышленникам удалось выудить из жителей региона в сентябре. Сначала 50-летний житель Екатеринбурга лишился 4,6 млн рублей, переводя их на «безопасные» счета сначала по указанию сотрудника банка, убедившего потерпевшего в том, что с его счетов мошенники пытаются списать денежные средства, а потом лжесиловика. Это были не только его средства, но и деньги, взятые в кредит по указанию мошенников.
По схожей схеме телефонные преступники обманули 62-летнюю тагильчанку, которая перевела им 4,5 млн рублей, из которых большая часть — это взятые кредиты и одолженные у знакомых деньги.
Но если мошенники психологически давят на жертв, то грабители действуют более прямолинейно. Самое громкое ограбление произошло вечером 14 декабря в Екатеринбурге. Неизвестный в капюшоне и маске, вооруженный пистолетом, зашел в отделение Home Credit Bank на Декабристов перед самым закрытием, а уже через 3,5 минуты вышел с пакетом, в котором находилось около 10 млн рублей. Несмотря на то, что ограбление попало на камеры видеонаблюдения, это не помогло установить личность преступника.
За 2 недели до этого, в ночь на 30 ноября, в областной столице был ограблен офис «Промсвязьбанка» на проспекте Космонавтов. Грабители тщательно спланировали преступление; они обесточили банк, вскрыли сейф и скрылись с места преступления. Камеры видеонаблюдения заранее были выведены ими из строя. Добычей преступников стали 5 млн рублей.
Часто судебные дела по тяжким преступлениям затягиваются на годы, и итоговый приговор удается узнать очень нескоро. В минувшем году Свердловский областной суд, наконец, определил судьбу четверых членов банды, похитившей и забившей до смерти в 2019 году арбитражного управляющего Владимира Яшина. Они приговорены на сроки от 12 до 16 лет. Еще один фигурант дела, заключивший соглашение о сотрудничестве, был приговорен к 9,5 годам лишения свободы ранее. Как установило судебное следствие, Юрий Мусохранов, Василий Паршин, Владимир Краснобаев и Магафур Султанов осенью 2019 года похитили Яшина, избивали его, требуя банковские векселя на 34 млн. рублей, а затем высадили его в пригороде областной столицы, где он и скончался от полученных травм.
Также в 2021 году, 25 лет спустя, был осужден насильник, убивший знакомую, ее дочь и подругу в Екатеринбурге. В январе 1996 года Альберт Ханов пришел в гости к знакомой и, по неустановленной причине, утопил женщину в ванной, после чего зашел в комнату, где спала 16-летняя подруга дочери убитой, изнасиловал ее и задушил. То же самое он сделал с 13-летней дочерью знакомой. Установить его личность удалось только в прошлом году. Мужчина уже находился в тюрьме, так как в 2004 был осужден за убийства и изнасилования. Ханов отрицал свою причастность к этому преступлению, но суд признал его виновным и приговорил к 22 годам строгого режима. Приговор мог быть более суровым, но срок давности за изнасилование уже вышел.