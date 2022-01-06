В Тагиле предпринимательнице облили машину зеленкой и испортили замки в офисе

В Тагиле предпринимательнице облили машину зеленкой и испортили замки в офисе
В Тагиле предпринимательнице облили машину зеленкой и испортили замки в офисе
Сегодня, 14:22ПроисшествияУльяна СавинаФото: TagilCity.ru
В Тагиле владелица офисного помещения судится с бывшим арендатором, задолжавшим ей крупную сумму. В период судебных разбирательств машину девушки облили зеленкой, а также замазали клеем замки в офисе. Пострадавшая написала три заявления в полицию, однако правоохранители отказали в возбуждении уголовного дела.

Неизвестный трижды обливал зеленкой машину жительницы Гальянки Елены (прим. — имя изменено). Последний случай произошел в период с 26 по 28 декабря, рассказал редакции TagilCity.ru знакомый с ситуацией источник. Ущерб, с его слов, оценили в 64 тысячи рублей.

Фото:TagilCity.ru

Также 28 декабря 2021 года Елена обнаружила, что неизвестный залил эпоксидный клей в замки офисного помещения, которым она владеет. Дверные жалюзи и входная дверь оказались неисправны, поэтому специалистам пришлось вырезать неисправные замки.

Она написала три заявления в полицию. Первое — в конце ноября, второе — в начале декабря, третье — 28 декабря, сообщил источник TagilCity.ru.

TagilCity.ru

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела, так как автомобиль не утратил своих функциональных возможностей. Согласно документу, в случае поимки злоумышленника привлекут к административной ответственности по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Елена подозревает, что таким образом ей мстит муж тагильчанки, снимавшей у нее офисное помещение последние два года. Мужчина мог разозлиться из-за того, что арендодательница подала в суд на женщину, так как та не платила аренду, рассказал знакомый с ситуацией источник.

Ключи от офиса, с его слов, находились только у владельцев помещения и арендатора. А неизвестный, прежде чем залить клеем замки, без взлома открыл дверные жалюзи и испортил сначала первую, затем вторую дверь.

Его (подозреваемого Еленой) вызвали в полицию, он сказал: «51 статья (прим. — отказ от свидетельствования против себя)». Понимаете? говорит он.

Елена в беседе с редакцией TagilCity.ru подтвердила слова источника. Девушка отметила, что переживает за свою жизнь и здоровье, так как неизвестный неоднократно причинял вред ее имуществу, пытаясь тем самым запугать ее.

Теперь Елена собирается написать обращение в вышестоящие подразделения МВД России.

Если вам известно о злоумышленнике, облившем зеленкой белый автомобиль во дворе дома на ГГМ, просьба сообщить в редакцию TagilCity.ru по телефону +7 (3435) 499-334 или написать на адрес электронной почты pressa@tagilcity.ru.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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