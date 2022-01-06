Вооруженные протестующие и военные начали перестрелку в Алма-Ате

Вооруженные протестующие и военные начали перестрелку в Алма-Ате
Вооруженные протестующие и военные начали перестрелку в Алма-Ате
Сегодня, 11:34ПроисшествияФото: 1МI
В столице Казахстана Алма-Ате началась перестрелка между протестующими и военными. Власти начали зачищать территорию.

Войска прибыли на площадь перед мэрией Алма-Аты для расчистки ее от восставших граждан утром 6 января, сообщает ТАСС. Началась интенсивная перестрелка — десятки вооруженных людей и военные на БТР и грузовиках начали окружать площадь, вынуждая гражданских выйти за оцепление.

По словам очевидцев, военные стреляют в воздух. В столице Казахстана правоохранители начали антитеррористическую спецоперацию.

Акции протеста начались 2 января в Жанаозен и Актау Мангистауской области на юго-западе страны. Спустя 2 дня беспорядки начались и в других городах, в том числе, в столице. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП на территории государства.

Сюжеты:
Протесты в Казахстане
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