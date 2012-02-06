Пежо и «восьмерка» столкнулись на серовском тракте, пострадал 3-летний ребенок

Водитель «восьмерки» и два пассажира Пежо попали в больницу спереломами. У мальчика 2008 года рождения перелом левого бедра, уженщины 1981 года рождения - перелом грудины. Водитель ВАЗа получилперелом костей носа, перелом нижней челюсти.