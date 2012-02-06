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Пежо и «восьмерка» столкнулись на серовском тракте, пострадал 3-летний ребенок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пежо и «восьмерка» столкнулись на серовском тракте, пострадал 3-летний ребенок

6 февраля 2012, 12:06Происшествия
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