Пежо и «восьмерка» столкнулись на серовском тракте, пострадал 3-летний ребенок
6 февраля 2012, 12:06Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
4 февраля в 11.35 водитель автомобиля Пежо на 163 км серовского тракта не справился с управлением и допустил столкновение со следовавшим во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2108.
Водитель «восьмерки» и два пассажира Пежо попали в больницу спереломами. У мальчика 2008 года рождения перелом левого бедра, уженщины 1981 года рождения - перелом грудины. Водитель ВАЗа получилперелом костей носа, перелом нижней челюсти.
Все участники ДТП были пристегнуты ремнями безопасности, ребенокперевозился в детском удерживающем устройстве, сообщает отделениепропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское».
Фото с места ДТП предоставлены отделением пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей