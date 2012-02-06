Сразу несколько угонов раскрыли в выходные тагильские полицейские
6 февраля 2012, 14:17ПроисшествияОльга
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В ночь на 5 февраля от дома 10 на ул. Аганичева угнали Жигули 5-й модели. В 6 утра хозяин обнаружил пропажу. Через 15 минут после сообщения в полицию сотрудники вневедомственной охраны нашли эту машину в ГСК «Волга-2» — в пойме реки Тагил возле «Мегамарта».
На машине обнаружены следы вскрытия. Кроме того, воры сняли колеса.
Еще один угонсовершен 3-го февраля от дома на улице Кленовая в районе Черемшанки.Там пропали Жигули 6-й модели. Оперативники уже давно подозревали вподобных преступлениях жителя Черемшанки. Его удалось задержать. Злоумышленник сознался вугоне и показал, где бросил машину. Кроме того, еще в ноябре онпохитил два автомобиля – Оку от дома на Выйской и с улицы Быкова Газель.Причем машины он угонял только чтобы покататься, отметили впресс-службе нижнетагильского управления МВД.
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