Сразу несколько угонов раскрыли в выходные тагильские полицейские

Еще один угонсовершен 3-го февраля от дома на улице Кленовая в районе Черемшанки.Там пропали Жигули 6-й модели. Оперативники уже давно подозревали вподобных преступлениях жителя Черемшанки. Его удалось задержать. Злоумышленник сознался вугоне и показал, где бросил машину. Кроме того, еще в ноябре онпохитил два автомобиля – Оку от дома на Выйской и с улицы Быкова Газель.Причем машины он угонял только чтобы покататься, отметили впресс-службе нижнетагильского управления МВД.