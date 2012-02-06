В Екатеринбурге на ребенка упали футбольные ворота. Мальчик умер

По данным пресс-службы Следственного комитета Свердловской области, ребенок играл со сверстниками в футбол. Ворота начали падать, и мальчик не успел отбежать в сторону. Основной удар пришелся на голову. Мальчик скончался по дороге в больницу. По предварительным оценкам медиков, ребенок умер из-за сильной черепно-мозговой травмы, ведь при осмотре были обнаружены кровотечения изо рта и из носа.