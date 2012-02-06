В квартире по улице Пархоменко произошел пожар. Пострадал ребенок

Площадь возгорания невелика – примерно один квадратный метр. Но этого оказалось достаточно, чтобы пострадал маленький Карим 2004 года рождения. У мальчика зафиксированы повреждения средней тяжести. Сейчас он находится в Центральной городской больнице №3.