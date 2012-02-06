В квартире по улице Пархоменко произошел пожар. Пострадал ребенок
6 февраля 2012, 14:21Происшествия
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Вчера ранним утром, около 6 часов, произошел пожар в квартире дома №74 по улице Пархоменко в Нижнем Тагиле.
Площадь возгорания невелика – примерно один квадратный метр. Но этого оказалось достаточно, чтобы пострадал маленький Карим 2004 года рождения. У мальчика зафиксированы повреждения средней тяжести. Сейчас он находится в Центральной городской больнице №3.
По данным пресс-службы областного ГУ МЧС РФ, предварительная причина пожара – замыкание электропроводки.
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