В Нижнем Тагиле посетитель кафе остался без машины и одежды
6 февраля 2012, 08:32ПроисшествияОльга
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Инцидент произошел в прошлый четверг 2 февраля в кафе «Лисья гора» на Челюскинцев. К двум мужчинам подсел незнакомец, чтобы поддержать компанию. Спустя некоторое время приятели вышли покурить на крыльцо. Бирка из гардероба осталась лежать на столе.
Этим и воспользовался злоумышленник. Получив чужую одежду, он спокойновышел из кафе, в кармане нашел ключи от Тойоты-Камри и уехал наней. Хозяин машины в тот вечер, по данным пресс-службы нижнетагильскогоуправления МВД, был трезв, но заметил пропажу только спустя час.
Сотрудники дежурной части ориентировали на поиск автомобиля все нарядыдорожно-патрульной службы. Вскоре автомобиль нашли у кафе «Девичьябашня». Во время задержания угонщик умудрился врезаться в Тойоту-Витс,стоящую на обочине. 27-летний похититель находился в неадекватномсостоянии и ни в чем не признавался. Против него возбуждено 2 уголовныхдела – за кражу и угон.
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