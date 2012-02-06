В Нижнем Тагиле посетитель кафе остался без машины и одежды

Этим и воспользовался злоумышленник. Получив чужую одежду, он спокойновышел из кафе, в кармане нашел ключи от Тойоты-Камри и уехал наней. Хозяин машины в тот вечер, по данным пресс-службы нижнетагильскогоуправления МВД, был трезв, но заметил пропажу только спустя час.

Сотрудники дежурной части ориентировали на поиск автомобиля все нарядыдорожно-патрульной службы. Вскоре автомобиль нашли у кафе «Девичьябашня». Во время задержания угонщик умудрился врезаться в Тойоту-Витс,стоящую на обочине. 27-летний похититель находился в неадекватномсостоянии и ни в чем не признавался. Против него возбуждено 2 уголовныхдела – за кражу и угон.