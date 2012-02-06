В выходные горела Ганина Яма

После ликвидации открытого пламени огнеборцы принялись разбирать и заливать водой сгоревшие конструкции здания. В тушении пожара было задействовано 51 специалист и 15 единиц техники, среди которых автомобиль связи и пожарный водоем.

Огонь повредил первый этаж здания, конструкцию перекрытия между этажами, а также кровлю. По оценкам специалистов, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Причины пожара сейчас устанавливаются.

Напомним, большинство конструкций монастырского комплекса выполнена из дерева, что увеличивает риск их возгорания. Кстати, это уже не первый случай пожара в Ганиной Яме, построенного на месте обнаружения останков царской семьи. Осенью 2010 года там сгорел храм иконы Божьей Матери Державная.