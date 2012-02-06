Возле Нижнего Тагила «Газель» стала причиной двойного столкновения
6 февраля 2012, 13:43Происшествия
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«Газель» на 162 км серовского тракта наехала на автомобиль «Субару», ехавший по встречной полосе. После столкновения иномарка врезалась в «Ниссан».
Водитель «Субару», женщина 1962 года рождения, получила закрытуючерепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. У пассажира той жеавтомашины, женщины 1961 года рождения, перелом правого предплечья.Водитель автомобиля «Ниссан» получил травму в виде сотрясения головногомозга, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России«Нижнетагильское».
Стаж управления машиной у водителя «Газели», допустившего первое столкновение, составляет 12 лет.
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