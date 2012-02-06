Возле Нижнего Тагила «Газель» стала причиной двойного столкновения

Водитель «Субару», женщина 1962 года рождения, получила закрытуючерепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. У пассажира той жеавтомашины, женщины 1961 года рождения, перелом правого предплечья.Водитель автомобиля «Ниссан» получил травму в виде сотрясения головногомозга, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России«Нижнетагильское».