За пьяную выходку с угоном машины 21-летнему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы
По данным пресс-службы ММУ МВД России «Нижнетагильское», инцидент произошел в поселке Братчиково. Компания молодых людей, двое юношей и две девушки, собрались на «посиделки» в доме у приятеля.
Вскоре
Потерпевший обратился в полицию. Когдана месте происшествия работали полицейские, к хозяину вернулся сосед,с которым они ранее праздновали. Неожиданно ключи от автомобиляпоявились на своем месте.
Сначаламужчинаотрицал свою вину, но позже признался, что хотел догнать знакомыхдевушек. С этой целью он и совершил угон транспортного средства, севза руль в нетрезвом виде, но не справился с управлением и заехалв сугроб у коллективного сада на станции Монзино. Машину нашли охранникисада, на ней не было повреждений.
Мужчина уже был судим за совершение аналогичных преступлений.21-летнему угонщику грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
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