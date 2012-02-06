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За пьяную выходку с угоном машины 21-летнему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За пьяную выходку с угоном машины 21-летнему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы

6 февраля 2012, 16:08Происшествия
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