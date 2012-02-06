За пьяную выходку с угоном машины 21-летнему мужчине грозит до 5 лет лишения свободы

Вскоре 26-летний хозяин дома отправился спать, а нетрезвая компания продолжила веселье.Проснувшись в три часа ночи, мужчина не обнаружил ни гостей, ни свойавтомобиль Субару-Импреза.

Сначаламужчинаотрицал свою вину, но позже признался, что хотел догнать знакомыхдевушек. С этой целью он и совершил угон транспортного средства, севза руль в нетрезвом виде, но не справился с управлением и заехалв сугроб у коллективного сада на станции Монзино. Машину нашли охранникисада, на ней не было повреждений.