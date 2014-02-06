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Оперативная информация: трамвайная пробка по пути с Вагонки из-за аварии на улице Кулибина
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Оперативная информация: трамвайная пробка по пути с Вагонки из-за аварии на улице Кулибина

6 февраля 2014, 18:04Происшествия
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