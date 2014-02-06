Оперативная информация: трамвайная пробка по пути с Вагонки из-за аварии на улице Кулибина

Как только что сообщили пользователи TagilCity.ru, на Кулибина образовался трамвайный затор. По всей вероятности, причина в аварии. На путях стоит машина марки Газель и маршрутный трамвай. Что касается дороги - пробки нет, тем не менее, водителям стоит быть особенно внимательными.