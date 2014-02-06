Оперативная информация: трамвайная пробка по пути с Вагонки из-за аварии на улице Кулибина
6 февраля 2014, 18:04Происшествия
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Вниманию тагильчан: в ближайшее время может возникнуть проблема с тем, чтобы добраться на трамвае с Вагонки в соседние микрорайоны.
Как только что сообщили пользователи TagilCity.ru, на Кулибина образовался трамвайный затор. По всей вероятности, причина в аварии. На путях стоит машина марки Газель и маршрутный трамвай. Что касается дороги - пробки нет, тем не менее, водителям стоит быть особенно внимательными.
На Вагонку трамваи сейчас идут без перебоя. Напомним, виновнику ДТП придется возместить ущерб от простоя электротранспорта.
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