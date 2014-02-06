Подробности вчерашней аварии с участием Lada и грузовика в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Дорожно-транспортное происшествие случилось в 10:15 минут у здания №21 на Северном шоссе. Водитель, мужчина 1973 года рождения, за рулем Iveco Trakker, выезжал с прилегающей территории. Он не предоставил преимущество в движении приближающемуся по главной дороге автомобилю Lada Priora.

В результате ДТП пассажир и водитель легкового автомобиля получили травмы: водитель, мужчина на вид 30 лет: открытая черепно-мозговая травма, открытый перелом лобной кости, кома второй степени. А пассажир – девушка, на вид 28 лет: открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, тупая травма живота, перелом правой ключицы, кома 1 степени. Пострадавшие госпитализированы в ЦГБ №1.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

Данная авария сейчас обсуждается в паблике «Типичный Тагильчанин». Пользователи говорят о том, что водитель Lada, судя по фотографиям с места ДТП, ехал на летней резине. Тагильчане сошлись на мнении, что лучше переплатить за покрышки, соответствующие времени года, чем потом иметь груду металла и подорванное здоровье.

Фотографии с сайта Е1

Отправка грузов с помощью грузовых транспортных средств может быть чревата, так как возможно дорожно-транспортное происшествие. Поэтому водителям, перевозящим груз или пассажиров, очень важно регулярно подтверждать категорию вождения, чтобы избежать аварии.