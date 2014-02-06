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Подробности вчерашней аварии с участием Lada и грузовика в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подробности вчерашней аварии с участием Lada и грузовика в Нижнем Тагиле (ФОТО)

6 февраля 2014, 15:58Происшествия
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