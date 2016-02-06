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В Нижнем Тагиле на ГГМ грабитель напал на женщину, а та заманила его в ловушку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле на ГГМ грабитель напал на женщину, а та заманила его в ловушку

6 февраля 2016, 11:35ПроисшествияДенис Таратонов
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