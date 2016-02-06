В Нижнем Тагиле на ГГМ грабитель напал на женщину, а та заманила его в ловушку

Сначала грабитель напал на 45-летнюю женщину, которая на ГГМ возвращалась домой. Примерно в 23 часа она зашла в свой подъезд на Уральском проспекте. Когда она зашла в кабину лифта, туда же заскочил молодой человек, на вид находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Он заблокировал двери лифта и потребовал у 45-летней женщины ценности. Получив отказ, он стал избивать женщину и сумел сорвать с неё золотую цепочку, после чего убежал. Пострадавшая обратилась в полицию Нижнего Тагила.

В это время её обидчик убежал в соседний квартал и там решил продолжить разбой. Выбрав жертвой ещё одну женщину, он повалил её в снег и крайне непристойно предложил ей вступить в близость. Несмотря на стресс, тагильчанка не растерялась и предложила перенести знакомство в более удобное место — её квартиру. Приняв предложение за чистую монету, нетрезвый грабитель пошел за ней. Он не знал, что дома женщину ждёт муж.

По пути женщине удалось позвонить в полицию и вызвать подмогу. Увидев в дверях квартиры мужа женщины, грабитель понял, что что-то пошло не так и бросился бежать. Но внизу его уже поджидали сотрудники полиции. Ловушка захлопнулась.

Выяснилось, что 21-летний молодой человек ранее уже занимался грабежом. Лишь в октябре прошлого года он закончил отбывать шестилетнее наказание за аналогичное деяние. Сейчас он может вернуться в тюрьму ещё на семь лет.

Женщины чаще всего подвергаются нападению грабителей. К примеру, в Первоуральске двое подростков с бейсбольными битами нападали именно на женщин.