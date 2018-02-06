Две молодые мамы делали закладки с наркотиками в Нижнем Тагиле

В Дзержинском суде Нижнего Тагила прошло судебное заседание по уголовному делу в отношении двух молодых мам, обвиняемых в хранении и распространении наркотиков в особо крупном размере.

Было установлено, что летом 2017 года 28-летняя тагильчанка познакомилась в интернете с мужчиной, который предложил ей зарабатывать деньги, распространяя наркотики через закладки. Девушке нужны были деньги, поэтому она согласилась на предложение и попросила свою 33-летнюю знакомую помогать ей.

В начале июля девушки нашли в тайнике 300 гр. наркотиков, которые им необходимо было расфасовать и сделать закладки. Одна из распространительниц была задержана полицейскими 7 июля, позже удалось задержать и ее подругу. Нарушительницы признались в совершенном преступлении.

У обеих девушек на попечении имеются малолетние дети, что и учел суд при вынесении приговора. Одну из нарушительниц приговорили к 9 годам, а ее соучастницу – к 7 годам колонии общего режима, пишет ИА «Между Строк».