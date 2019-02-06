Двое екатеринбургских полицейских получили ранения при задержании пьяных дебоширов

Когда наряд прибыл на место, полицейские позвонили в дверь. Им открыли двое мужчин и женщина, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский попросил одного из мужчин вытащить руки из карманов и показать их, однако мужчина не стал этого делать.