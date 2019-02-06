Двое екатеринбургских полицейских получили ранения при задержании пьяных дебоширов
В подъезде одного из жилых домов Екатеринбурга во время задержания пьяных жильцов от огнестрельных ранений пострадали двое полицейских.
5 февраля жильцы дома на ул. Надеждинской вызвали полицию, поскольку соседи вели себя шумно.
Когда наряд прибыл на место, полицейские позвонили в дверь. Им открыли двое мужчин и женщина, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Полицейский попросил одного из мужчин вытащить руки из карманов и показать их, однако мужчина не стал этого делать.
Тогда сотрудник ППС вытащил пистолет. Мужчина схватил правоохранителя и попытался повалить его на пол. В ходе борьбы произошел выстрел. Пуля ранила полицейского в кисть. Также ранение от отрикошетившей пули получил еще один сотрудник полиции.
Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, пьяная компания была задержана, угрозы жизни полицейских нет.
Полиция и следственный комитет региона начали проверку.
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