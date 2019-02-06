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Двое екатеринбургских полицейских получили ранения при задержании пьяных дебоширов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое екатеринбургских полицейских получили ранения при задержании пьяных дебоширов

Сегодня, 20:33ПроисшествияФото: pixabay.com
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