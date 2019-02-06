Предназначенный детям-сиротам дом был разгромлен под Камышловом
В поселке Восточном под Камышловом предназначенный для детей-сирот дом был разгромлен и ограблен.
Информацию об итогах посещения дома опубликовал в соцсети свердловский депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских:
Тяжело писать без эмоций. Где-то в квартирах вынесены оконные рамы, местами просто разбиты стекла, вскрыты дверные замки, срезаны батареи, оборвана проводка, разбита сантехника…
Странное место, по словам депутата, было выбрано для постройки дома. Здание стоит на окраине населенного пункта.
В произошедшем в доме для сирот вандализме Альшевских обвиняет полицию Камышлова, Оксану Вахминцеву, которая является директором ГКУ СО «Фонд жилищного строительства», а также министра строительства и развития инфраструктуры региона Михаила Волкова.
Господа, я отчаянно хочу знать, кто виноват в том, что бюджетные деньги спущены на ветер. Почему новоселы не получили долгожданные ключи? Почему здание никто не охранял? Какую репу чесали камышловские полицейские, пока злоумышленники растаскивали казенное имущество? Кого гнать со своего поста за произошедшее? Директора областного Фонда жилищного строительства или регионального министра строительства?пишет Альшевских в соцсети.
Депутат сделал запросы в соответствующие инстанции.
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