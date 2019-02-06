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Предназначенный детям-сиротам дом был разгромлен под Камышловом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предназначенный детям-сиротам дом был разгромлен под Камышловом

Сегодня, 20:11ПроисшествияФото: alshevskix.livejournal.com
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