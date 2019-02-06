Жительница Волчанска осуждена на 6,5 лет за смертельное ранение своей матери

В мае 2018 года между женщинами произошел конфликт. Подсудимая находилась в нетрезвом состоянии. В ходе конфликта она взяла нож и ударила им свою 67-летнюю мать в живот. После этого конфликт был исчерпан. Вызывать скорую помощь женщины не стали. Однако на следующий день после инцидента пожилой женщине стало плохо. Тогда осужденная вызвала медиков, но ее мать умерла до приезда бригады скорой помощи.