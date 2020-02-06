Данные 1,2 млн клиентов микрофинансовых организаций выставили на продажу в интернете
Сегодня, 10:09ПроисшествияФото: pixabay.com
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Персональные данные более 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций выставлены на продажу неизвестными в сети интернет, сообщает РБК.
В объявлении сказано, что покупателю дается возможность оценить базу по «пробнику». В нем находится около 800 записей. В каждой из них указано полное имя клиента, его номер телефона, адрес электронной почты, дата рождения и паспортные данные.
Издание проверило информацию, позвонив нескольким клиентам. Большинство ответивших обращались в компанию «Быстроденьги». Кроме того, базу изучил эксперт Центрального банка России. Он сообщил, что данные могут принадлежать разным компаниям.
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